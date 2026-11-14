जेनसन हुआंग को एलन मस्क समेत 43 हजार लोगों का समर्थन, फिर दोबारा Nvidia का CEO बनाने के लिए साइन किया ओपन लेटर

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। जेनसन हुआंग के गुरुवार, 12 नवंबर को एनवीडिया (Nvidia) के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बाद CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब फिर एक बार हुआंग को CEO बनाने की मांग तेज हो गई है।

जेनसन हुआंग के समर्थन में 43,000 से ज्यादा लोगों ने ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं हुआंग के समर्थन में टेस्ला और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क भी उतर आए हैं। हुआंग के समर्थन में उतरे एलन मस्क एलन मस्क ने जेनसन हुआंग के समर्थन में ओपन लेटर पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हें वापस Nvidia का CEO बनाने की मांग की है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, 'जेनसन को वापस लाने के लिए एक याचिका चल रही है और मैं भी इस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।' हुआंग के समर्थन में जारी ओपन लेटर में बोर्ड से मांग की गई है कि जब तक किसी स्वतंत्र जांच के जरिए तथ्यों का पता नहीं चल जाता, तब तक हुआंग को उनके पद पर बहाल रखा जाए। 43 हजार लोगों ने साइन किया ओपन लेटर जेनसन हुआंग सिर्फ एनवीडिया के सीईओ ही नहीं थे, बल्कि वो कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। हुआंग ने 33 साल पहले जिस कंपनी की सह-स्थापना की थी, आज उन्हें उसी कंपनी के CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा।

हुआंग के समर्थन में 43,000 लोगों ने ओपन लेटर साइन किया है। वहीं हुआंग के समर्थन में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह पत्र 'स्टैंड विद जेन्सेन' (Stand with Jensen) नामक एक वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जा रहा है।

वेबसाइट पर एक लाइव काउंटर है जो हर 30 सेकंड में अपडेट होता है। इसके अनुसार, हस्ताक्षर करने वालों में 2,980 एनवीडिया के मौजूदा कर्मचारी हैं, 454 पूर्व कर्मचारी हैं और 24,097 शेयरधारक हैं। बाकी 15,517 लोगों ने समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।