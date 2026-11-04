डोनल्ड 'लंगड़ी बतख': 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' दोनों हार गए ट्रंप, लेकिन क्या उन्हें रोका जा सकता है?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। रियल एस्टेट कारोबारी से नेता बने डोनल्ड ट्रंप को भले ही बड़ा झटका लगा हो, लेकिन अमेरिकी राजनीति पर उनकी पकड़ खत्म होने की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। मध्यावधि नतीजे निस्संदेह ट्रंप के एजेंडे को सीमित कर देंगे, लेकिन MAGA संस्थापक को कम आंकना सही नहीं होगा।

जब परिस्थितियां उनके खिलाफ खड़ी होती हैं, तो ट्रंप ने बार-बार छिपे हुए कार्ड दिखाए हैं। तो, क्या ट्रंप की राजनीतिक खात्मे की बात करना जल्दबाजी होगी ? 'लंगड़ी बत्तख' का इतिहास मतदान समाप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर, व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने एक अनुस्मारक पोस्ट किया: "अभी भी आपके राष्ट्रपति!" इस संदेश का ऑनलाइन मजाक उड़ाया गया, यूजर्स ने डोनल्ड ट्रंप को लंगड़ा बत्तख बताया।

यह वाक्यांश 18वीं सदी के लंदन का है, जहां इसमें एक स्टॉकब्रोकर का वर्णन किया गया था जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ था। अमेरिकी राजनीति में, यह एक ऐसे पद-धारक का वर्णन करता है जिसका प्रभाव कम हो रहा है। हालांकि, ट्रंप के कार्यालय में दो साल से अधिक समय बाकी है। एक कमजोर राष्ट्रपति आवश्यक रूप से शक्तिहीन नहीं होता।

डेमोक्रेट्स ने दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अनुमान है कि सीनेट में 54 डेमोक्रेट और निर्दलीय हैं, जो 44 रिपब्लिकन के मुकाबले उनके साथ हैं, जिनमें से दो जातियां गैर-वाजिब हैं। उन्होंने कम से कम सात रिपब्लिकन-आयोजित सीटों और दो दर्जन से अधिक हाउस जिलों को पलट दिया। मध्यावधि चुनाव में दोनों सदनों में हारने वाले आखिरी राष्ट्रपति 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे।

3 जनवरी, 2027 को नई कांग्रेस के शपथ ग्रहण तक रिपब्लिकन नियंत्रण में रहेंगे। उसके बाद, डेमोक्रेट कानून को रोक सकते हैं, नामांकित व्यक्तियों को अस्वीकार कर सकते हैं और प्रशासन की जांच कर सकते हैं, लेकिन वे कार्यकारी शाखा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।

तो क्या उसे रोका जा सकता है? आंशिक रूप से डेमोक्रेट जांच कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं और कानून को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को कानून में अनुवाद करना कठिन हो जाएगा। लेकिन वे अकेले कांग्रेस से शासन नहीं कर सकते, और वीटो एक दुर्जेय ढाल बना हुआ है।