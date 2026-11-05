'व्हाइट हाउस का बॉलरूम मिसाइल-प्रूफ है', मिडटर्म चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने क्यों कही ये बात?

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अपने नए बॉलरूम को एक बेहद सुरक्षित जगह बताया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले दुनिया भर के नेताओं को ड्रोन, गोलियों और मिसाइलों के हमलों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण तय समय से पहले और बजट के अंदर पूरा हो गया है।

बुधवार को निर्माण स्थल पर खड़े होकर, जब मजदूर आखिरी स्टील बीम लगाने की तैयारी कर रहे थे तब ट्रंप ने कहा कि यह ढांचा केवल एक औपचारिक हॉल से कहीं बढ़कर होगा। उन्होंने बताया कि यह ड्रोन-प्रूफ, मिसाइल-प्रूफ और बुलेट-प्रूफ है। उन्होंने इसकी छत, दीवारों और खिड़कियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये किसी भी हमले को झेल सकती हैं।

'बॉलरूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम' ट्रंप ने कहा कि इस बॉलरूम में 2,000 से 2,500 मेहमानों के लिए डिनर आयोजित किया जा सकेगा। साथ ही, यहां राष्ट्रपति और चीन तथा रूस सहित अन्य देशों के विदेशी नेताओं के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम भी होंगे।

उन्होंने कहा, "यह वाशिंगटन में सबसे सुरक्षित जगह है।" उन्होंने जोर देकर बताया कि इसकी मजबूत छत पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जमीन के नीचे किए गए बड़े पैमाने के काम के बारे में भी बताया।

उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट इमारत के नीचे पांच मंजिल तक फैला हुआ है और सेना ने इस मौके का इस्तेमाल उन सुविधाओं को जोड़ने के लिए किया, जिनकी उन्हें दशकों से जरूरत थी। उन्होंने कहा, "हमने उनकी हर मांग पूरी की।" हालांकि उन्होंने जमीन के नीचे की गई व्यवस्थाओं के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

'बॉलरूम की पचास फीट ऊंची छत' ट्रंप ने आगे बताया कि छत को एक ड्रोन पोर्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जहां 100 से ज्यादा ड्रोन रखे जा सकेंगे। उन्होंने इमारत के स्टील ढांचे को असामान्य रूप से भारी बताया और कहा कि छत का मकसद सिर्फ बारिश से बचाना नहीं है। उन्होंने बताया कि बॉलरूम की छत 50 फीट से भी ऊंची होगी, जो लगभग पांच मंजिला इमारत के बराबर है।

बाहर की तरफ ऊंचे कोरिंथियन लाइमस्टोन (चूना पत्थर) के खंभे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अंदर संगमरमर का फर्श और काफी मात्रा में कांच का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में मौजूद मौजूदा रिसेप्शन एरिया कई बड़े राजकीय कार्यक्रमों के लिए बहुत छोटा है।

उन्होंने याद करते हुए बताया कि किंग चार्ल्स की यात्रा के दौरान, जब सैकड़ों मेहमानों के आने की बात थी तो उन्हें जगह की कमी के कारण काफी परेशानी हुई थी। ट्रंप ने बताया कि एक कांच का रास्ता बॉलरूम को व्हाइट हाउस के मौजूदा हिस्सों से जोड़ेगा। मुख्य मंजिल के नीचे किचन बनाया जाएगा, ताकि बाहर के नजारों और इस्तेमाल लायक जगह को बचाया जा सके।

इस कार्यक्रम में आखिरी स्ट्रक्चरल बीम लगाई गई, जिस पर कामगारों और फिर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। वहां 500 से ज्यादा निर्माण कर्मचारी मौजूद थे। ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा जमीन के नीचे का था।

कब तक पूरा हो पाएगा बॉलरूम उन्होंने निर्माण की गति का श्रेय साइट पर काम कर रहे ठेकेदारों और कारीगरों को दिया। उन्होंने कहा, "हमने इस बॉलरूम को बनाने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है।" उन्होंने इसे देश के लिए एक उपहार बताया।