'वो एक विफल राष्ट्र', ट्रंप ने फिर साधा ईरान पर निशाना; बताया कब कर सकते हैं हमला

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बातचीत में ठोस प्रगति करता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वे ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को फिर से सैन्य कार्रवाई करने का आदेश देंगे।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने चेतावनी दी कि वॉशिंगटन ने ईरान के 38 ऐसे पुलों की पहचान की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक घंटे के भीतर नष्ट किया जा सकता है। 'ईरान पर हमले की संभावना बहुत कम' सीएनएन के साथ 20 मिनट के टेलीफोन इंटरव्यू में ट्रंप ने पांच बार दोहराया कि फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना बहुत कम है, बशर्ते ईरान एक ऐसे समझौते के लिए तैयार हो जाए जिसे उन्होंने मजबूत समझौता बताया है।

ट्रंप ने सीएनएन से कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्थिक प्रतिबंधों और पहले की अमेरिकी सैन्य हमलों ने ईरान की क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया है।

'वो एक विफल राष्ट्र' उन्होंने कहा, "वे एक विफल राष्ट्र हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि इस साल वहां महंगाई दर 301% रही है। ऐसी कार्रवाई की जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हमने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया है। मैंने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया है कि आप सोच भी नहीं सकते।"

ट्रंप ने आगे कहा, “इसलिए, ऐसी नौबत आने की संभावना बहुत कम है। वे आर्थिक रूप से खत्म हो रहे हैं। हमने उन पर सैन्य रूप से प्रहार किया है। हम चाहें तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं।”

संभावित लक्ष्यों के बारे में बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “हमारे निशाने पर 38 पुल हैं, जिन्हें हम सचमुच एक घंटे के भीतर गिरा सकते हैं। वे सभी नष्ट हो जाएंगे।” 'मैं एक अच्छा बिल्डर' यह बताते हुए कि उन्होंने बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आदेश क्यों नहीं दिया ट्रंप ने कहा, "मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि असल में उन्हें फिर से बनाने में 10 साल लग जाएंगे। मुझे पुलों को तोड़ना पसंद नहीं है। और पुल बनाना सबसे मुश्किल काम है। इसमें कई साल लग जाते हैं और मैं एक अच्छा बिल्डर हूं।"