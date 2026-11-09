'क्या मुझे गुमराह किया गया', ट्रंप के गोल्फ कोर्स में 400 से ज्यादा पेड़ काटे गए; जज ने बिठा दी जांच

डिजिटल डेस्क वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी के बीचों-बीच स्थित एक सार्वजनिक गोल्फ कोर्स को लेकर चल रहा विवाद अब एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गया है। यह मामला अब केवल लैंडस्केपिंग और पुनर्विकास तक सीमित न रहकर खुद संघीय सरकार के आचरण पर सवाल खड़े कर रहा है।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की एक ऐतिहासिक मनोरंजन स्थल को बदलने की योजना के खिलाफ शुरू हुई कानूनी चुनौती अब एक न्यायिक जांच का रूप ले चुकी है। इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या सरकारी वकीलों ने प्रशासन के इरादों को गलत तरीके से पेश किया था। सैकड़ों पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं और निर्माण योजनाओं का विरोध हो रहा है। ऐसे में यह मामला इस बात की परीक्षा बन गया है कि जब अदालत ने काम रोकने का आदेश दिया हो तो सरकार किस हद तक जा सकती है।

सरकारी आचरण की जांच के लिए पूर्व अभियोजक की नियुक्ति रॉयटर्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना रेयेस ने शनिवार को घोषणा की कि वह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी जेसी लियू को स्पेशल मास्टर (विशेष अधिकारी) के रूप में नियुक्त करेंगी। उनका काम यह जांचना होगा कि क्या न्याय विभाग और आंतरिक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कानूनी कार्यवाही के दौरान कोई नैतिक उल्लंघन किया है।

यह नियुक्ति 30 अक्टूबर को हुई एक सुनवाई के बाद की गई है, जिसमें न्यायाधीश रेयेस ने चिंता जताई थी कि सरकारी वकीलों ने ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स के नवीनीकरण को लेकर प्रशासन की योजनाओं के बारे में अदालत को गलत जानकारी दी हो सकती है।

इससे पहले, न्यायाधीश ने इस पुनर्विकास कार्य के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने संकेत दिया कि काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश रेयेस इस बात को लेकर विशेष रूप से चिंतित थीं कि राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों और अदालत में सरकारी वकीलों द्वारा दिए गए आश्वासनों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है।

न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की अपनी ही घोषणाओं को अनदेखा करने के लिए कहे जाने पर भी आपत्ति जताई थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, लियू इस मामले में शामिल अधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के आचरण की जांच करेंगी। इनमें न्याय विभाग, आंतरिक विभाग और नेशनल पार्क सर्विस के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी लिखित प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी है।

पेड़ हटाने को लेकर विवाद विवाद का केंद्र ईस्ट पोटोमैक पार्क है, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है। ट्रंप प्रशासन अपनी पुनर्विकास योजनाओं के तहत 15 नवंबर को गोल्फ कोर्स और पार्क को बंद करने की योजना बना रहा है।

द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्तावित बदलाव में एक ऐसा चैंपियनशिप-स्तर का गोल्फ डेस्टिनेशन तैयार करना शामिल है, जहां बड़े टूर्नामेंट और अन्य महत्वपूर्ण खेल आयोजन कराए जा सकें। हालांकि, इस परियोजना का संरक्षण समर्थकों और स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है।

फरवरी में डीसी प्रिजर्वेशन लीग और वाशिंगटन के दो निवासियों द्वारा दायर एक मुकदमे में प्रस्तावित पुनर्निर्माण को चुनौती दी गई है। उनका तर्क है कि यह पर्यावरण संरक्षण नियमों और ऐतिहासिक पार्क के संरक्षण से जुड़े कांग्रेस के कानूनों का उल्लंघन करता है।

द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के शुरुआती चरणों में 400 से अधिक पेड़ काट दिए गए थे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों ने अदालत को दिए गए आश्वासनों के बावजूद काम जारी रखा। इसके बाद रेयेस ने एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसने सरकार को और अधिक पेड़ हटाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने से अस्थायी रूप से रोक दिया।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जब तक कानूनी कार्यवाही चल रही है तब तक प्रशासन को गोल्फ कोर्स की मौजूदा विशेषताओं में कोई भी ऐसा बदलाव करने से पहले 10 दिन का लिखित नोटिस देना होगा, जिसे बाद में पलटा न जा सके।

जेसी लियू की नियुक्ति क्यों मायने रखती है लियू के पास संघीय कानून प्रवर्तन और न्याय विभाग में काम करने का काफी अनुभव है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया। इस दौरान, 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की जांच के तहत उनके कार्यालय को कई हाई-प्रोफाइल मामले सौंपे गए थे, जिनकी देखरेख उन्होंने की थी।

उन्होंने ट्रंप के पुराने दोस्त और राजनीतिक सलाहकार रोजर स्टोन से जुड़े आपराधिक मामले की भी निगरानी की थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बाद में ट्रंप ने लियू को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया था, जो न्याय विभाग के वरिष्ठ नेतृत्व पदों में से एक है। हालांकि, सीनेट में विरोध का सामना करने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था।

द गार्डियन ने बताया है कि किसी अदालती मामले में शामिल लोगों के आचरण की जांच के लिए एक स्पेशल मास्टर की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच के नतीजों के आधार पर इस तरह की जांच के बाद अदालत की अवमानना की कार्यवाही भी शुरू हो सकती है।

व्यापक राजनीतिक और कानूनी टकराव रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटीरियर डिपार्टमेंट ने रेयेस के हस्तक्षेप की आलोचना की है। विभाग ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और आरोप लगाया है कि रेयेस वॉशिंगटन के स्वरूप को बेहतर बनाने के राष्ट्रपति के प्रयासों में बाधा डाल रही हैं।

गोल्फ कोर्स का पुनर्विकास ट्रंप की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वे निर्माण और आर्किटेक्चर परियोजनाओं के जरिए राजधानी का कायापलट करना चाहते हैं। हालांकि, इस विवाद ने सार्वजनिक भूमि, पर्यावरण सुरक्षा और अदालती आदेशों के पालन को लेकर प्रशासन के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।