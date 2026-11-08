'अमेरिका इतिहास में बहुत कदम पीछे चला गया', मिडटर्म चुनावों में हार के बाद भड़के डोनल्ड ट्रंप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे हैं। इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर अपना कब्जा जमा लिया है।

दशकों से जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा था, वहां भी उन्हें ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चुनाव नतीजों से आहत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली है।

क्या बोले ट्रंप? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि पिछले चुनाव के परिणामों के साथ अमेरिका ने इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम पीछे हटा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके कार्यकाल में जो शेयर बाजार लगातार तरक्की कर रहा था, चुनाव के नतीजों के बाद उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

डेमोक्रेट्स ने भरी हुंकार बता दें कि संसद में बहुमत हासिल करने के बाद डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन को कड़े सवालों के घेरे में खड़ा करने का संकल्प लिया है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने यह भी एलान किया है कि वे ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति के मुख्य सूत्रधार माने जाने वाले मिलर के खिलाफ हर कदम पर डटकर मुकाबला करेंगे।