'अमेरिका इतिहास में बहुत कदम पीछे चला गया', मिडटर्म चुनावों में हार के बाद भड़के डोनल्ड ट्रंप
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी निराशा व्यक्त की। ...और पढ़ें
HighLights
ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों में हार पर अपनी भड़ास निकाली।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा किया।
डेमोक्रेट्स अब ट्रंप प्रशासन को कड़े सवालों के घेरे में लेंगे।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे हैं। इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर अपना कब्जा जमा लिया है।
दशकों से जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा था, वहां भी उन्हें ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चुनाव नतीजों से आहत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली है।
क्या बोले ट्रंप?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि पिछले चुनाव के परिणामों के साथ अमेरिका ने इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम पीछे हटा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके कार्यकाल में जो शेयर बाजार लगातार तरक्की कर रहा था, चुनाव के नतीजों के बाद उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
डेमोक्रेट्स ने भरी हुंकार
बता दें कि संसद में बहुमत हासिल करने के बाद डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन को कड़े सवालों के घेरे में खड़ा करने का संकल्प लिया है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने यह भी एलान किया है कि वे ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति के मुख्य सूत्रधार माने जाने वाले मिलर के खिलाफ हर कदम पर डटकर मुकाबला करेंगे।
कुल मिलाकर देखें तो इन चुनाव परिणामों के बाद वाशिंगटन की राजनीति में तनाव काफी बढ़ गया है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना अब बेहद मुश्किल होने वाला है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी संसद में मजबूत स्थिति में आकर ट्रंप प्रशासन पर नकेल कसने की तैयारी पूरी कर चुकी है।
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