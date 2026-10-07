'इस्लाम कब्जा करना चाहता है...', फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन और इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया है।
HighLights
ट्रंप ने फ्रांस में छात्र प्रदर्शनों के लिए प्रवासन, इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया।
कहा, यह इस्लाम द्वारा देश पर कब्जा करने की कोशिश है।
MAGA नेता इसे अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मुद्दा बना रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्रांस में छात्रों के बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन और इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "फ्रांस में जो हो रहा है, वह बेकाबू बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन से कम नहीं है। यह स्कूलों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस्लाम के उस देश पर कब्जा करने की कोशिश के बारे में है जो कभी महान हुआ करता था!"
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी
बेहतर हालात की मांग को लेकर सितंबर के आखिर से ही फ्रांस के छात्र देश भर में सैकड़ों हाई स्कूलों के गेट बंद कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ छिटपुट झड़पें भी हुई हैं। मंगलवार को पूरे फ्रांस में ढाई लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे।
लेकिन ट्रंप और उनके प्रशासन ने लंबे समय से यूरोप की सामाजिक समस्याओं के लिए माइग्रेशन (प्रवास) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यूरोप से अपनी सीमाएं बंद करने को कहा है और दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह सभ्यता के पतन की चेतावनी दी है। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) आंदोलन के प्रमुख नेता, अगले महीने होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले फ्रांस में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल माइग्रेशन से जुड़े अपने मुद्दों को मजबूती से रखने के लिए कर रहे हैं।
'बाकी देशों के लिए चेतावनी'
MAGA कमेंटेटर्स ने बार-बार फ्रांस में हो रही अशांति के वीडियो पोस्ट किए हैं। ट्रंप के सहयोगी ग्लेन बेक ने सोमवार को कहा कि फ्रांस में हो रहे दंगे बाकी पश्चिमी देशों के लिए एक साफ चेतावनी हैं। इस डर के बीच कि ट्रंप की अलोकप्रियता और ईरान के साथ युद्ध के जोखिम से कांग्रेस पर उनका नियंत्रण छिन सकता है, रिपब्लिकन माइग्रेशन और ट्रांसजेंडरों के खिलाफ बयानबाजी पर और जोर दे रहे हैं।
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