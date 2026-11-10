ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भारतीयों संग मनाई दीपावली, तो फिर सिएटल के दंगाई को क्यों दी माफी

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। पिछले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीपावली मनाई। ठीक इसी समय सिएटल में भारतीय समुदाय के एक दीपावली कार्यक्रम में एक दक्षिणपंथी चरमपंथी ने हंगामा खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने 6 जनवरी की हिंसा के मामले में इसी व्यक्ति को माफ कर दिया था।

ओवल ऑफिस में हुए सादे दिवाली कार्यक्रम की तस्वीरें व्हाइट हाउस की ओर से नहीं, बल्कि वहां मौजूद लोगों द्वारा जारी की गईं। इनमें टेक उद्यमी विशाल गोंडल भी शामिल थे, जिन्होंने इस मौके पर ट्रंप को हनुमान चालीसा भेंट की। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) के कट्टर समर्थकों ने टेक्सस के शुगरलैंड में हनुमान जी की एक प्रतिमा का भी विरोध किया था।

ओवल ऑफिस को कार्यक्रम में कौन-कौन था? ओवल ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, एफबीआई निदेशक काश पटेल, एनआईएच निदेशक जय भट्टाचार्य, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर अर्जुन मोदी, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा और मशहूर शेफ विकास खन्ना समेत कई अन्य लोग शामिल थे।

कार्यक्रम की नहीं हुई मीडिया कवरेज इस कार्यक्रम की कोई मीडिया कवरेज नहीं हुई। बाद में व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति की ओर से एक संदेश जारी किया, जिसमें ट्रंप ने दीपावली मना रहे पूरे अमेरिका के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

संदेश में कहा गया है, “इस खास समय में परिवार टिमटिमाते दीयों के इर्द-गिर्द इकट्ठा होते हैं, घर पुरानी परंपराओं की गर्माहट से जगमगा उठते हैं और अनगिनत समुदाय एक ऐसे उत्सव की सुंदरता से खिल उठते हैं, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। इस दीपावली हम अंधेरे की ताकतों पर रोशनी की चिरस्थायी जीत का जश्न मनाते हैं और हममें से हर एक के भीतर मौजूद अच्छाई का सम्मान करते हैं ये वे शाश्वत मूल्य हैं जिन्होंने लंबे समय से अमेरिका की महान गाथा को समृद्ध किया है।”

ट्रंप की माफी की आलोचना ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत लगभग 1,500 लोगों को माफी देकर या उनकी सजा कम करके की। इन लोगों पर 6 जनवरी की घटना के संबंध में आरोप लगे थे या उन्हें दोषी ठहराया गया था। इनमें जेक लैंग भी शामिल हैं, जिन पर कैपिटल हमले में शामिल होने के कारण गंभीर आरोप लगे थे।

इस बड़े पैमाने पर दी गई माफी की कानून-प्रवर्तन समर्थकों ने आलोचना की है, खासकर इसलिए क्योंकि उस दिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हिंसा की गई थी। शनिवार को लैंग और एक अन्य कार्यकर्ता ने सिएटल सेंटर आर्मरी में चल रहे कार्यक्रमों में बाधा डाली। उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था, "सभी डॉट हेड्स (भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द) को निर्वासित करो और ईसाइयों की जगह हिंदुओं को बसाना बंद करो।"