'उन्हें नहीं पता था कि वह जासूस है', एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग का ट्रंप ने किया समर्थन

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसेन हुआंग से उन आरोपों के बारे में बात की है, जिनमें कहा गया है कि एक चीनी बिजनेसवुमन के साथ उनके करीबी संबंध थे वह बीजिंग के लिए जासूसी में शामिल थी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुआंग को इन कथित गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

ट्रंप ने कहा कि वे इन आरोपों को सुनकर हैरान रह गए और एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने हुआंग को एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति बताया और भरोसा जताया कि एनवीडिया प्रमुख सुरक्षित रहेंगे। 'मुझे हुआंग की बात पर यकीन' व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा, "मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता था कि वह एक जासूस है? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह एक जासूस है और मुझे उनकी बात पर पूरा यकीन है।" ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे पता है कि एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह सुरक्षित रहेंगे।"

यह बयान द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि वह चीनी बिजनेसवुमन बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थी। मामले की हो रही जांच एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को इन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की, जिनमें कहा गया था कि हुआंग विदेशी खुफिया एजेंसियों के प्रयासों का निशाना बने थे। सोमवार को कंपनी के शेयर सात महीने के निचले स्तर पर आ गए।

हुआंग ने एक बिजनेसवुमन के साथ करीबी संबंध होने की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने उस महिला की पहचान नहीं बताई। एनवीडिया की वेबसाइट पर जारी एक खुले पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी और कंपनी से माफी मांगी और जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया।

हुआंग ने कहा, "मैं इस जांच का समर्थन करता हूं और पूरा सहयोग दूंगा। मैं अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार करता हूं। मैं एनवीडिया की सुरक्षा करने और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

चीन ने आरोपों का किया खंडन चीन ने सोमवार को इन आरोपों का खंडन किया। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने उन दावों को खारिज कर दिया कि बीजिंग ने जानकारी जुटाने के लिए इस महिला का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इन दावों को बेबुनियाद बताया और इसे देश के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान करार दिया।