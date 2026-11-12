जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia की अंतरिम CEO बनीं Colette Kress

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस्स (Colette Kress) को अंतरिम प्रमुख बनाया गया है।

चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने आज गुरुवार को बताया कि जेन्सेन हुआंग के जाने के बाद, कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है।

Nvidia की अंतरिम CEO

कोलेट क्रेस्स सितंबर 2013 में Nvidia से जुड़ी थीं। तब ये लेकर अब तक वे एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर कंपनी के साथ हैं।

जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब कोलेट क्रेस्स कंपनी की कमान संभालेंगी। वे तब तक इस पद पर बनी रहेंगी, जब तक कि कंपनी जेन्सेन हुआंग की जगह किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश पूरी न कर ले।

कोलेट क्रेस्स के कार्यकाल में कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट

CFO के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, क्रेस्स ने एनवीडिया के कारोबार में भारी विस्तार देखा है। जिस वित्त वर्ष में वह कंपनी से जुड़ी थीं, तब कंपनी का रेवेन्यू 4.13 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 215.9 अरब डॉलर हो गया।