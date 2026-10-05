डिजिटल डेस्क, ओस्लो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध छेड़ रखा है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार पुरस्कार देने वाली संस्था में उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

पिछले साल का पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। यह पुरस्कार पाने के लिए ट्रंप बार-बार अपनी पैरवी कर रहे थे। हफ्तों बाद मचाडो ने लोकतांत्रिक वेनेजुएला के लिए अपने प्रयासों के लिए समर्थन हासिल करने के लिए ट्रंप को अपना गोल्ड नोबेल पदक दिया।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? ओस्लो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक हाकोन गजरलोव के अनुसार, इस साल पांच-मजबूत निकाय किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने पर विचार करेगा जो ट्रंप के दबाव का सामना कर सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार के आसपास की घटनाएं, मारिया कोरिना मचाडो द्वारा ट्रंप को पुरस्कार देने से उनके द्वारा किए गए कुछ विचारों पर असर पड़ेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "समिति की एक चिंता यह हो सकती है कि क्या किसी को यह पुरस्कार देने से उन पर डोनल्ड ट्रंप का दबाव पड़ सकता है... मुझे लगता है कि समिति इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह पुरस्कार फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।"

किसे मिल सकता है शांति पुरस्कार? विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब पोप लियो, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज को पुरस्कार देना हो सकता है। इसकी घोषणा 9 अक्टूबर को होनी है।

अमेरिका में जन्मे पहले पोप लियो ने कहा है कि वह युद्ध के खिलाफ बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें ईरान के साथ अमेरिकी संघर्ष की आलोचना करने के लिए कमजोर कहा था। एआई पर पोप का विश्वकोश, बातचीत के लिए उनकी वकालत और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान, प्रवासियों के लिए सम्मान के उनके आह्वान और उनके मानवीय कार्य एक पुरस्कार को उचित ठहरा सकते हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक करीम हग्गाग ने रॉयटर्स को बताया, "पोप सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अग्रणी विचारक नेता के रूप में उभरे हैं।" इस बीच गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के संचालन और वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजरायल की आलोचना के लिए इटली की अल्बानीज को अमेरिका और इजरायल की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्या हो सकता है विकल्प? एक सुरक्षित और निर्विवाद विकल्प सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल की चौंकाने वाली घटनाओं का समिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में लिखने वाले इतिहासकार ओइविंद स्टेनर्सन ने कहा कि समिति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए ट्रंप की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी जांच के दायरे में है।