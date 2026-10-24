अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने फिशआई लेंस से कैमरे में कैद किया ऑरोरा, दिखा पृथ्वी का जादुई नजारा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखने वाली 'ऑरोरा' की बेहद अनोखी और दुर्लभ तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को एक खास फिशआई लेंस के जरिए खींचा गया है, जिससे हमारी पृथ्वी एक चमकते हुए हरे गोले की तरह नजर आ रही है। रंग-बिरंगी रोशनी के इस अद्भुत नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया है।

डॉन पेटिट ने तस्वीर साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस दृश्य को कैद करने के लिए फिशआई लेंस का इस्तेमाल किया। यह लेंस किनारों से दृश्य को मोड़कर एक घुमावदार प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष में चारों तरफ से हरे रंग की रोशनी से घिरे एक चमकीले गोले जैसी दिखाई दे रही है।

तस्वीर के अगले हिस्से में सोयूज अंतरिक्ष यान भी साफ देखा जा सकता है। यह वही यान है जिसके जरिए पेटिट और उनके MS-26 क्रू सदस्य अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचे थे। अंतरिक्ष में फिशआई लेंस का प्रयोग पेटिट ने ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा में फिशआई लेंस के इस्तेमाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की फोटोग्राफी में आमतौर पर इस तरह के लेंस का कम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके नतीजे बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हो सकते हैं।

इस तस्वीर के जरिए उन्होंने साबित किया कि कैसे एक खास लेंस ऑरोरा के सामान्य दृश्य को एक जादुई और अलग नजरिए में बदल सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया डॉन पेटिट द्वारा खींची गई इस अद्भुत तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तस्वीर के विशाल पैमाने और उसकी खूबसूरती की सराहना करते हुए एक यूजर ने इसे बहुत ही शानदार बताया।