डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह की सुरक्षा खामी की बात को शुक्रवार को नकार दिया। इससे पहले ऐसी खबरें सामने आईं कि हैकरों ने अमेरिकी वायु सेना के मुख्य क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में सेंध लगा दी है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इनकार कर ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है।

इधर, पेंटागन ने उनके 'क्लाउड वन' (Cloud One) प्लेटफॉर्म हैक होने की बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया है। समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) के एक सवाल का जवाब देते हुए, रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार देर रात कहा कि रक्षा विभाग के सिस्टम सुरक्षित हैं और दुनिया के बेहतरीन विशेषज्ञों तथा टीमों द्वारा इनकी 24-7 निगरानी की जाती है। हम अपने सभी महत्वपूर्ण मिशनों और ऐप्लिकेशन्स को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे।

अपग्रेड के दौरान घुसपैठ की जानकारी मिली रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "नीति और परिचालन सुरक्षा के तहत, युद्ध विभाग हमारे नेटवर्क की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करता है।" इस सेंधमारी की जानकारी सबसे पहले विदेशी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी, जिसने मामले से जुड़े तीन लोगों का हवाला दिया। इस घुसपैठ का पता पिछले महीने 'क्लाउड वन' प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के दौरान चला। इस घटना के कारण पूरे सिस्टम के कामकाज में बाधा आई है।

पूरी जानकारी नहीं आ रही सामने इधर, हैकरों की पहचान, सेंधमारी का पूरा दायरा और क्या कोई डेटा चुराया गया है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी वायु सेना ने कहा कि वह "विशिष्ट नेटवर्क और प्रणालियों की सुरक्षा स्थिति, कमजोरियों या परिचालन स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। हम वायु सेना विभाग की जानकारी, प्रणालियों और मिशन क्षमताओं की सुरक्षा के लिए लगातार उचित कदम उठाते रहते हैं।"