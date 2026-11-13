एयरलाइंस की एडवाइजरी, ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी और पुलिस भी प्रभावित... माइक्रोसॉफ्ट आउटरेज की बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक आउटेज के कारण शुक्रवार को कई देशों में कारोबार और सरकारी कामकाज प्रभावित हुए। हांगकांग में बैंकिंग सेवाएं बाधित हुईं, ऑस्ट्रेलिया और जापान में सरकारी प्रणालियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और फिलीपींस की अदालतों में कामकाज में देरी की सूचना मिली।

गुरुवार को शुरू हुई इस रुकावट के कारण लाखों उपयोगकर्ताओं को आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और अन्य माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लिकेशन जैसी जरूरी सेवाओं का उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। समस्या ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहे कंपनी के इंजीनियर अमेरिकी टेक कंपनी द्वारा इस समस्या की पहली बार जानकारी दिए जाने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसके इंजीनियर सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ प्रगति की जानकारी दी, लेकिन यह भी माना कि सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिशें उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं। कंपनी ने कहा कि उसे इस रुकावट के पीछे किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला है।

माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज से जुड़ी बड़ी बातें हांगकांग में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों ने बताया कि वे ईमेल और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके काम में रुकावट आ रही है। सीएनएन से बात करते हुए एक बैंकर ने बताया कि कुछ ईमेल तो आ रहे हैं, लेकिन लाखों संदेश संभवतः बैकलाग में फंस गए हैं। इस रुकावट का असर उन व्यवसायों पर भी पड़ा है जो विदेशी ग्राहकों के साथ बातचीत पर निर्भर हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सरकारी सेवाएं और स्कूल प्रभावित ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों, अदालतों और सरकारी सेवाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारियों को आउटलुक और अन्य माइक्रोसॉफ्ट एप्लिकेशन खोलने में दिक्कत आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना की तुलना जुलाई 2024 में हुए क्राउडस्ट्राइक आउटेज से की है।

बर्क ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारी और सरकार के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से बात की है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को नहीं लगता कि यह कोई साइबर हमला है, बल्कि उन्हें संदेह है कि यह समस्या किसी अपडेट से जुड़ी हो सकती है।

जापान में दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी का सहारा इस आउटेज का असर जापान के सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा, जिससे शुक्रवार को कामकाज के दौरान कई मंत्रालयों और एजेंसियों को ईमेल भेजने में काफी परेशानी हुई। डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मसानाओ ओजाकी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अब दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी तैयार करके काम चला रहे हैं।

फिलीपींस की अदालतों में कामकाज में देरी फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में आई रुकावट से उनके कुछ कामकाज प्रभावित हुए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक यह समस्या बनी रहती है तब तक ईमेल के जवाब देने और अन्य लेन-देन में देरी हो सकती है।

सिंगापुर सरकार के ईमेल प्रभावित सिंगापुर की गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी ने बताया कि सरकारी ईमेल सेवाएं ठप हो गई हैं और वे इस समस्या को सुलझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय एयरलाइंस की ईमेल सेवाओं में रुकावट इंडिगो ने बताया कि इस रुकावट से उनकी ईमेल सपोर्ट सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे ग्राहकों के सवालों को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि, उनके अन्य कस्टमर सपोर्ट चैनल काम करते रहे और उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। आकासा एयर ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें ईमेल सपोर्ट सेवाओं में देरी के बारे में जानकारी दी गई।

अमेरिकी व्यवसायों को भी परेशानी अमेरिका के कई शहरों की सरकारों ने ईमेल से जुड़ी व्यापक समस्याओं की जानकारी दी और निवासियों को सलाह दी कि जरूरत पड़ने पर वे स्थानीय कार्यालयों से फोन के जरिए संपर्क करें। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी वर्कहॉर्स ग्रुप ने इस रुकावट के कारण अपनी तिमाही कमाई (क्वार्टरली अर्निंग्स) से जुड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल को टाल दिया।