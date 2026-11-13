कब ठीक होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर? कंपनी ने माना- उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे बदलाव

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट में चल रही आउटेज (सेवा में रुकावट) को ठीक होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। एक ताजा अपडेट में कंपनी ने कहा कि सुधार का काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है और वे ऐसे दूसरे तरीके तलाश रहे हैं जिन्हें लागू किया जा सके।

माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस ने अपने ताजा अपडेट में एक्स पर बताया, "हमने सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किए गए बदलावों की स्थिति की जांच की है और पाया है कि ये बदलाव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं।" कंपनी ने आगे कहा, "हम ऐसे वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें लागू करके क्षमता बढ़ाई जा सके ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ रही लगातार दिक्कतों से निपटा जा सके।"

'उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले नतीजे' पोस्ट में लिखा है, "हमने सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किए गए बदलावों की स्थिति पर नजर रखी है और पाया है कि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे दूसरे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, जिनसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ रही लगातार दिक्कतों के बीच क्षमता बढ़ाई जा सके।"

आउटेज से क्या-क्या हुआ प्रभावित? माइक्रोसॉफ्ट 365 में आउटेज से माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन और क्लाउड-आधारित सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वेबसाइट परफॉरमेंस प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इस खराबी के चरम पर दुनिया भर में लगभग 1,30,000 उपयोगकर्ताओं ने समस्याओं की सूचना दी।

यूजर्स ने आउटलुक तक पहुंचने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने तथा इनबॉक्स लोड करने में कठिनाइयों की सूचना दी। हजारों यूजर्स ने टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट के एआई असिस्टेंट कोपायलट और अन्य माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लिकेशन में भी रुकावट आने की सूचना दी।

आउटेज पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह उन रिपोर्टों की जांच कर रहा है जिनमें उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग कनेक्शन तरीकों से एक्सचेंज ऑनलाइन मेलबॉक्स तक पहुंचने में समस्या आ रही है। बाद में सॉफ्टवेयर कंपनी ने पाया कि कनेक्टिविटी संबंधी त्रुटियों का संभावित कारण उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से पर बढ़ा हुआ लोड था।

इसमें बताया गया है कि ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल होने के बाद कई सर्वर अचानक काम करना बंद कर गए, जिससे बाकी बचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त ट्रैफिक का बोझ आ गया। अपने अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ लोड ट्रैफिक में कुल वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि सर्वर की उपलब्धता कम होने की वजह से था।

सरकारी विभाग भी प्रभावित चल रहे आउटेज के कारण कई एजेंसियों ने नोटिस जारी कर बताया है कि इस समस्या की वजह से उन्हें कोई भी संदेश या सूचना नहीं मिल पा रही है। विदेश मामलों और व्यापार विभाग (DFAT) ने अपनी वेबसाइट पर यह बयान जारी कर कहा, "माइक्रोसॉफ्ट में आई वैश्विक खराबी के कारण प्रतिबंधों (सैंक्शंस) से जुड़ी सभी जरूरी पूछताछ के लिए ऑस्ट्रेलियन सैंक्शंस ऑफिस से फोन पर संपर्क करें।"