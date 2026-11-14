अमेरिका ने 26 साल बाद खोया 'खसरा मुक्त' देश का दर्जा, एक साल में सामने आए 5400 से ज्यादा मामले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड के बाद अमेरिका एक बार फिर बीमारी के खतरे की ओर बढ़ रहा है। इस बार बीमारी नई नहीं है वो पुरानी बीमारी खसरा (मीजल्स) ही लौट कर आ गई है। व्यापक टीकाकरण की बदौलत, साल 2000 से अमेरिका में खसरे को एक ऐसी बीमारी के रूप में समाप्त माना जाने लगा था, जो लगातार फैलती रहती है। हालांकि अब ऐसा नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार जून 2025 से जून 2026 के बीच 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये मामले राज्य के दक्षिण-पश्चिम हिस्से से मध्य यूटा के हैं। इसके अलावा, साउथ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क और कुछ अन्य राज्यों में भी लगातार खसरे के मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने पर एक बार सतर्क रहने की जरूरत है।

कैसे हुआ खुलासा इस प्रक्रिया से जुड़े एक सूत्र ने शुक्रवार को सीएनएन को बताया कि 'पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन' के निदेशक को रिपोर्ट करने वाले विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका अब उस श्रेणी में नहीं आता जहां से खसरा पूरी तरह खत्म हो चुका हो। इस खबर की जानकारी सबसे पहले 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने दी थी।

नीति पर सवाल सालों से टीकाकरण के स्तर में गिरावट और मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इस फैसले की काफी उम्मीद थी; फिर भी, यह देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर एक कलंक है। देशों में खसरे (मीज़ल्स) के उन्मूलन की स्थिति तय करने वाली अंतरराष्ट्रीय समिति किसी संक्रमण को एंडेमिक यानी नियमित रूप से होने वाला तब मानती है, जब एक ही स्ट्रेन से होने वाला संक्रमण किसी देश के भीतर कम से कम एक साल तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है।

वायरस के नमूनों की होती है जांच यह तय करने के लिए, समिति के सदस्य मरीजों से लिए गए वायरस के नमूनों के जेनेटिक कोड की जांच करते हैं। हर बार जब कोई वायरस अपनी कॉपी बनाता है, तो वह अपने जेनेटिक कोड में छोटे-छोटे बदलाव कर लेता है। अगस्त में, यूटा की पब्लिक हेल्थ लैब के वैज्ञानिकों ने एक प्रीप्रिंट स्टडी प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि खसरे (मीजल्स) का एक ही स्ट्रेन राज्य में एक साल से ज़्यादा समय से फैला हुआ था, जो वहां सामने आए 95 प्रतिशत से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार था।

बढ़ रहा मौत का आंकड़ा कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचेवान में वायरोलॉजिस्ट और 'वैक्सीन' जर्नल की एडिटर-इन-चीफ, डॉ. एंजेला रासमुसेन ने बताया कि केवल यूटा का डेटा ही इस मामले को साबित करने के लिए काफी था। पिछले दो सालों में अमेरिका में खसरे के मामलों, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों और मौतों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्यों ने खसरे से बचाने वाले टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।

वैक्सीन बेहद जरूरी मीजल्स-मम्प्स-रूबेला (MMR) वैक्सीन इतनी असरदार है कि इसकी दो खुराक लेने से, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी बीमार होने का खतरा 97% तक कम हो जाता है - बशर्ते उस व्यक्ति ने वैक्सीन न लगवाई हो। 2025-2026 में वायरस को ऐसे और भी परिवार और समुदाय मिले, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था।

1991 के बाद सामने आए सबसे ज्यादा मामले इस साल अमेरिका में खसरे के 5,400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो 1991 के बाद से सबसे ज्यादा है। यह घोषणा उस देश के लिए एक बड़ा सबक है, जिसने दुनिया से चेचक (स्मॉलपॉक्स) को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि चेचक इंसानों को होने वाली इकलौती ऐसी बीमारी है जिसे दुनिया भर से पूरी तरह मिटाया जा चुका है।

दर्जा छिनना बेहद शर्मनाक ह्यूस्टन स्थित टेक्सास चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के 'सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट' के सह-निदेशक, डॉ. पीटर होटेज़ का कहना है कि अमेरिका का खसरा-मुक्त दर्जा छिन जाना "बेहद शर्मनाक" है। यह हर जगह फैल चुका है और पूरे देश में टीकाकरण की दर कम हो गई है। उन्होंने उम्मीद खोते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि हालात जल्द ही सामान्य हो पाएंगे।