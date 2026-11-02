फ्लोरिडा में व्यस्त सड़क के पास जेट क्रैश, 9 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, फ्लोरिडा। अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिण फ्लोरिडा के एक इलाके में एक बिजनेस जेट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई।

टेक्सास के ऑस्टिन से उड़ान भरने वाला लियरजेट 60 बहामास जा रहा था, तभी वह सीधे नीचे एक रिहायशी इलाके में जा गिरा और उसमें आग लग गई। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्घटना के कारण एक व्यस्त सड़क के पास जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और वहां आग लग गई।