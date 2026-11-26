डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। कभी-कभी सत्ता पक्ष चुनाव जीतने की उम्मीद में परिसीमन का दांव चलता है लेकिन वो उलटा पड़ जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है अमेरिका में। यूएस में हाल ही हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का परिसीमन का दांव चुनावी मैदान में सटीक नहीं बैठा। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप की करारी हार हुई।

टेनेसी की कुल नौ सीटों को जीतने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने परिसीमन का सहारा लेना पड़ा। सीमाएं बदली लेकिन चुनावी नतीजा नहीं बदला। हार का आलम ये रहा कि पार्टी अपना मजबूत गढ़ भी गंवा बैठी। जनता के बीच ट्रंप के पांव ऐसे उखड़े कि आठ बार के सांसद तक को हार का मुंह देखना पड़ा।

आठ बार के सांसद को हराया चौथी संसदीय सीट पर 34 साल की डेमोक्रेट विक्टोरिया ब्रोडरिक ने आठ बार के सांसद रहे स्कॉट डेसजार्लेस को हरा दिया। जीत की घोषणा के वक्त ब्रोडरिक 361 वोटों से आगे थीं। यहां पर कुल 1.96 लाख वोट है।

2024 में मिली हार से भी नहीं बदला रास्ता 2024 में रिपब्लिकन सांसद स्कॉट डेसजार्लेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ऐसे में किसी को मैदान में नहीं उतरता देख कर ब्रोडरिक ने हिम्मत जुटाई और चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पांच महीने की कड़ी मशक्कत के बाद भी उनके हिस्से में हार आई। ब्रोडरिक 43 फीसदी से हार गईं। असली योद्धा की तरह दुबारा से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लेते हुए उन्होंने 15 सेकेंड के बाद फिर से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।

क्यों लोगों की बनी पसंद ब्रोडरिक जब खुद मैदान में उतरीं तब उन्हें मात्र पांच महीने का वक्त मिला। इस दौरान उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने कोई महंगे प्रचार का रास्ता नहीं चुना। लोगों की नजर में आते आते वो अपनी बात पहुंचाने में सफल रही। नौकरी के बाद और छुट्टियों के दिन वो वोटरों के बीच जाती और पुरजोर तरीके से महंगाई और अन्य मुद्दों पर बार रखतीं रही। नतीजा जल्दी ही सबके सामने है।