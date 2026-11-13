एनवीडिया का अगला CEO बनने की रेस में 11 दिग्गज, लिस्ट में भारतीय मूल के 3 चेहरे भी शामिल

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एनवीडिया ने अपने लंबे समय से मुख्य कार्यकारी (CEO) रहे जेनसन हुआंग के स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। हुआंग ने कई विवाहेतर संबंधों की खबरों को लेकर हो रही जांच के बीच इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम ने चिप बनाने वाली इस कंपनी के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।

कंपनी ने कहा है कि उसका बोर्ड कंपनी के अंदर या बाहर के किसी भी ऐसे उम्मीदवार पर विचार करने के लिए तैयार है जो उस व्यक्ति की जगह ले सके, जिसने एनवीडिया को एआई के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बना दिया।

कंपनी को कैसे सीईओ की तलाश? विश्लेषक और निवेशक चाहते हैं कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक की कमान संभालने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे तकनीक की समझ हो, जिसके पास दूरदृष्टि हो और जो वित्त मामलों में भी माहिर हो, क्योंकि यह कंपनी एआई के दौर में एक बड़ा निवेशक होने के साथ-साथ एक निर्माता भी रही है।

हुआंग के जाने के बाद एनवीडिया ने सीएफओ कोलेट क्रेस्स को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। इस बीच कंपनी का बोर्ड अन्य उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है, जिनमें से तीन उम्मीदवार भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं। जेनसन हुआंग के संभावित उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं? संजय मेहरोत्रा मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन के मुख्य कार्यकारी संजय मेहरोत्रा के पास चार दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने एनवीडिया (जो माइक्रोन के उत्पादों का इस्तेमाल करती है) के साथ मिलकर काम किया है। वह एनवीडिया के शीर्ष पद के संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं।

मेहरोत्रा 2017 से अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने इस कंपनी को एआई सिस्टम के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। माइक्रोन से जुड़ने से पहले मेहरोत्रा ने 1988 में फ्लैश-मेमोरी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सैनडिस्क की सह-स्थापना की थी और 2016 में कंपनी के बिकने तक वे इसके साथ जुड़े रहे। 2011 से उन्होंने मुख्य कार्यकारी (सीईओ) के रूप में काम किया और सैनडिस्क को एक फॉर्च्यून 500 सेमीकंडक्टर कंपनी बनाने में मदद की।

मेहोत्रा के नेतृत्व में माइक्रोन ने एनवीडिया के साथ अपने संबंध और मजबूत किए हैं और अपना ध्यान एआई सर्वर में इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स की ओर केंद्रित किया है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में भारी उछाल के बीच इस बदलाव ने कंपनी को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचने में मदद की।

निकेश अरोड़ा पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा को भी संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। अरोड़ा 2018 से पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने एआई-आधारित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कंपनी के विस्तार की देखरेख की है।

उनकी आधिकारिक जीवनी के अनुसार, इससे पहले वे सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं और गूगल में भी एक दशक तक काम किया है। हालांकि, उनका अनुभव मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और तकनीक के अन्य क्षेत्रों में है न कि चिप विकास के क्षेत्र में।

थॉमस कुरियन एक्सिओस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन पर भी एनवीडिया के शीर्ष पद के लिए विचार किया जा सकता है। गूगल में कुरियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एआई सेवाओं की देखरेख करते हैं। इससे उन्हें बड़े ग्राहकों और ऐसी तकनीक के साथ काम करने का अनुभव मिला है, जो एनवीडिया के कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, उनके रिज्यूमे में चिप डिजाइन का अनुभव शामिल नहीं है। कोलेट क्रेस्स रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार, एनवीडिया की अनुभवी अधिकारी क्रेस्स इस शीर्ष पद के लिए एक संभावित उम्मीदवार भी हैं। विश्लेषकों और निवेशकों का कहना है कि उनका अनुभव, अधिकार और वॉल स्ट्रीट के साथ गहरे संबंध उन्हें कंपनी को संकट से बाहर निकालने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।

क्रेस 2013 से एनवीडिया की सीएफओ हैं। इससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और चिप बनाने वाली कंपनी टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों में लंबे समय तक काम किया है। एक बड़ा सवाल यह होगा कि अगर वह कंपनी चलाती हैं तो टेक विजनरी की भूमिका कौन निभाएगा?

इयान बक एनवीडिया के हाइपरस्केल और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग के उपाध्यक्ष इयान बक भी इस पद के लिए एक प्रमुख दावेदार हैं। 2004 में कंपनी से जुड़े बक ने उस तकनीक को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने एनवीडिया को वीडियो गेम चिप्स बनाने वाली कंपनी से बदलकर एआई हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत बना दिया।

उन्होंने ऐसा CUDA के विकास का नेतृत्व करने में मदद करके किया। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसने एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसर पर जनरल-पर्पस कंप्यूटिंग को संभव बनाया। बक एनवीडिया के एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों के मैनेजर के तौर पर बड़े ग्राहकों के साथ भी मिलकर काम करते हैं।

निवेशक एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति की तलाश में रहेंगे जो भविष्य को देख सके और यह बक की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। पिछले साल बैंक ऑफ अमेरिका के एक सम्मेलन में बक ने कहा था, "मेरे काम के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक है भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करना, लेकिन एआई हमें हमेशा चौंका देता है।"

रेने हास आर्म (Arm) के सीईओ रेने हास भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। 2013 में आर्म से जुड़ने से पहले हास ने एनवीडिया में अपने करियर के शुरुआती सात साल बिताए, जहां वे कंपनी के कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचे।

वे 2022 में सीईओ बने और 2023 में इस ब्रिटिश चिप निर्माता कंपनी की नैस्डैक (Nasdaq) पर लिस्टिंग की प्रक्रिया को संभाला। अप्रैल में उन्होंने पैरेंट कंपनी सॉफ्टबैंक के इंटरनेशनल बिजनेस की कमान भी संभाली और वे सॉफ्टबैंक ग्रुप के बोर्ड मेंबर भी हैं।

आर्म प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिजाइन करता है और उन्हें दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देता है, जो फिर अपने-अपने चिप डिजाइन तैयार करती हैं। अब तक इसकी मुख्य पकड़ मोबाइल फोन के क्षेत्र में रही है और अब यह कंप्यूटर के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है।

इस वजह से इसका काफी काम एनवीडिया से मिलता-जुलता है, जो खुद भी चिप डिजाइन करने वाली कंपनी है। हालांकि, रेवेन्यू और कर्मचारियों की संख्या के मामले में आर्म काफी छोटी कंपनी है। पैट गेल्सिंगर इंटेल की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का नेतृत्व करने वाले पैट गेल्सिंगर भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। गेल्सिंगर 2024 में चार साल से भी कम समय के बाद इंटेल से चले गए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए बदलावों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी।

फिर भी गेल्सिंगर दुनिया के उन गिने-चुने लोगों में से एक हैं जो जानते हैं कि चिप कंपनी चलाना कैसा होता है। उन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की समझ है, क्योंकि इंटेल ये दोनों काम करता है। एनवीडिया अपनी चिप्स खुद नहीं बनाती, लेकिन इसकी सफलता अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ मजबूत रिश्तों पर निर्भर करती है।

गेलसिंगर ने 18 साल की उम्र में इंटेल से अपने करियर की शुरुआत की और कंपनी में 30 साल बिताए। वे कंपनी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने और बाद में लगभग एक दशक तक ब्रॉडकॉम के वीएमवेयर (VMware) का संचालन किया। 2021 में वे इंटेल के सीईओ के रूप में वापस लौटे।

लिसा सू एनवीडिया की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनियों में से एक एएमडी की प्रमुख लिसा सू भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। अगर वह हुआंग की जगह लेती हैं तो इससे एएमडी के लिए एक बड़ा बदलाव आएगा और इसका असर पूरे उद्योग में महसूस किया जाएगा।

सू और हुआंग दोनों का जन्म ताइवान में हुआ था और उन्होंने एक-दूसरे को दूर का रिश्तेदार बताया है लेकिन उनकी शैली हुआंग से काफी अलग और कम दिखावे वाली है। हुआंग जब भी एशिया के दौरे पर जाते थे तो अक्सर उनके इर्द-गिर्द भीड़ जमा हो जाती थी।

उनके इस शांत तरीके ने चीन के अहम बाजार में उनके लिए मददगार लोग जुटा दिए हैं, जिसकी बदौलत उन्हें चीन के वाणिज्य मंत्री और उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग के साथ बैठकें करने का मौका मिला है। मैट मर्फी कस्टम चिप बनाने वाली कंपनी मार्वेल टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी मैट मर्फी भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में मर्फी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जो एनवीडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्लाउड दिग्गजों को एनवीडिया प्रोसेसर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कस्टम चिप्स विकसित करने में मदद कर रहे हैं।

वे 2016 से मार्वेल (Marvell) का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी को स्टोरेज पर केंद्रित चिप निर्माता से बदलकर डेटा-सेंटर, नेटवर्किंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना दिया है। मार्वेल से जुड़ने से पहले उन्होंने मैक्सिम इंटीग्रेटेड में 20 वर्षों से अधिक समय तक अलग-अलग भूमिकाओं में काम किया।

मर्फी के नेतृत्व में मार्वेल एआई बूम से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है। इसने अपने कस्टम-चिप कारोबार का विस्तार किया है, कई बड़े क्लाउड ग्राहकों को जोड़ा है और एनवीडिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है।

जॉनी सरौजी एप्पल के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर जॉनी सरौजी भी सबसे आगे रहने वालों में से एक हैं। सरौजी एप्पल में सभी हार्डवेयर की इंजीनियरिंग का काम देखते हैं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यू एनवीडिया से भी ज्यादा है। उनकी जिम्मेदारी में एप्पल के डिवाइस के अंदर लगने वाली माइक्रोचिप्स, सेल्युलर मॉडेम, डिस्प्ले, कैमरे और बैटरी शामिल हैं। वे सीईओ जॉन टर्नस को रिपोर्ट करते हैं, जिन्होंने सितंबर में टिम कुक की जगह ली थी। सरौजी ने एप्पल को एक ऐसी चिप पावरहाउस कंपनी बनाने में मदद की, जो अपने प्रोसेसर खुद डिजाइन करती है। वे 2008 में एप्पल से जुड़े ताकि आईफोन के मुख्य प्रोसेसर के विकास का नेतृत्व कर सकें। उस काम से आगे चलकर एप्पल सिलिकॉन का विकास हुआ, जो एप्पल द्वारा अपने उपकरणों के लिए स्वयं डिजाइन किए गए चिप्स हैं।

एप्पल और एनवीडिया दोनों ही ताइवान की कंपनी टीएसएमसी के साथ काम करते हैं, जो कैलिफोर्निया स्थित इन कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए चिप्स बनाती है। इससे सरौजी को एनवीडिया की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जानकारी मिली। एप्पल से पहले सरोजी इंटेल और आईबीएम में प्रोसेसर डिजाइन से जुड़े वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने टेक्निऑन-इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। टिम कुक एप्पल के पूर्व सीईओ टिम कुक इस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पहली पसंद हैं। 2011 में सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स के निधन के बाद कुक ने एप्पल की कमान संभालने जैसा मुश्किल काम बखूबी निभाया। यानी एक दिग्गज की जगह लेने का अनुभव उनके रिज्यूमे में शामिल है।

सीईओ के तौर पर अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 350 अरब डॉलर से बढ़ाकर 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। उन्हें एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे हिट उत्पादों के डिजाइन के लिए काफी तारीफ मिली। साथ ही उन्होंने कंपनी के सर्विस-संबंधित बिजनेस को भी खड़ा किया, जो कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया।

कुक ने एप्पल के मुख्य मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर चीन का इस्तेमाल करना और बढ़ा दिया। इससे काम में काफी दक्षता तो आई, लेकिन कंपनी के सामने जोखिम भी खड़े हो गए। खासकर तब जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए।