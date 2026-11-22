डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देशों की राजनीति को हिलाने वाले यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के बारे में एक से बढ़ कर एक खुलासे हो रहे हैं।

ताजा खुलासे में इस यौन अपराध के दोषी के बारे में एक और जानकारी सामने आई है कि इसने अपनी छवि सुधारने की कोशिश में रूस की कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था।

कई महिलाओं को जाल में फंसाया

एक जांच से पता चला है कि यौन अपराध के दोषी जेफ्री एपस्टीन ने 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद, दुनिया के एलीट लोगों (elite) के बीच अपनी साख फिर से बनाने की कोशिश में, रूस और पूर्व सोवियत देशों से महिलाओं को अपने जाल में फंसाना जारी रखा। इस दौरान उसने देश के अमीर व्यापारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अपने संबंध बनाए।

17 महिलाओं को बनाया निशाना रूस और पूर्व सोवियत देशों की कम से कम 17 महिलाओं को इस सेक्स-ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल किया गया था। एपस्टीन के रूसी संपर्कों की जानकारी रखने वाले दो दर्जन से अधिक लोगों के साक्षात्कार और सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी सामने रखी।

प्रभावशाली लोगों के बीच बनाई पहुंच समाचार एजेंसी ने पाया कि रूस न केवल उसके सेक्स-ट्रैफिकिंग नेटवर्क के लिए महिलाओं का स्रोत था, बल्कि प्रभावशाली लोगों के बीच वापस लौटने का एक संभावित जरिया भी था। जांच में सामने आई इन 17 महिलाओं में से तीन ने बाद में उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ न्याय की मांग की।

मॉडलिंग उद्योग से शुरू हुई दिलचस्पी रूस में एपस्टीन की दिलचस्पी वहां के मॉडलिंग उद्योग से शुरू हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद के वर्षों में, मॉडलिंग स्काउट्स नए टैलेंट की तलाश में पूरे इलाके में घूमे। रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए लोगों के अनुसार, एपस्टीन के साथ काम करने वाले फ्रांसीसी स्काउट जीन-ल्यूक ब्रुनेल ने पूर्वी यूरोप से महिलाओं को चुना और उन्हें पेरिस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ले आए।