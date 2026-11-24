जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। बंगाल के राज्यपाल आरएनरवि ने मंगलवार को नक्सलबाड़ी स्थित शारदा विद्या मंदिर हाई स्कूल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। मौके पर सांसद राजू बिष्ट ने राज्यपाल का स्वागत किया।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ अपने स्कूल के दिनों के अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने सामने आई चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ाई करने और जीवन में सफलता की ओर काम करने का मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनीं और बातचीत में हिस्सा लिया।

राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल रवि ने कहा कि शिक्षा केवल अकादमिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नैतिक मूल्य, करुणा, देशभक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए। आज जब नक्सलबाड़ी तेजी से शैक्षिक अवसर, वाणिज्य, व्यापार और सामाजिक प्रगति के केंद्र के रूप में उभर रहा है, तब शारदा विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता, जो सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से परे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान कर सकारात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं।

सांसद राजू बिष्ट भी रहे मौजूद इस मौके पर सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि नक्सलबाड़ी क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतीत की पृष्ठभूमि में शारदा विद्या मंदिर जैसी संस्थाएं लगातार युवा मन को शिक्षा, अनुशासन, मूल्यों और रचनात्मक राष्ट्र निर्माण की ओर मार्गदर्शन कर रही हैं, यह देखना विशेष रूप से प्रेरणादायक है।