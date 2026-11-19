राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवात ‘अकवान’ के प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 21 नवंबर को प्रस्तावित अपना पुरुलिया दौरा स्थगित कर दिया है। अब वह एक दिसंबर को पुरुलिया जाएंगे। राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से पुरुलिया पहुंचने का कार्यक्रम था। लेकिन राज्य के तटीय जिलों में चक्रवात की स्थिति पर नवान्न से निगरानी रखने के लिए उन्होंने जंगलमहल का दौरा टालने का फैसला किया है। चक्रवात के प्रभाव से पुरुलिया में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का पुरुलिया दौरा टला मुख्यमंत्री के दौरे में आदिवासी समुदाय के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित थी। इसके बाद पुरुलिया शहर के गाड़ीखाना स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में पार्टी की संगठनात्मक बैठक होनी थी।

हालांकि, इस दौरे में कोई अलग प्रशासनिक बैठक निर्धारित नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जिले के विकास कार्यों पर अलग से चर्चा करने वाले थे। जंगलमहल के इस जिले में भारी उद्योग से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हुई है। इस संबंध में भी प्रशासनिक स्तर पर बातचीत होनी थी। मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर को दक्षिण बांकुड़ा में बांदना कार्यक्रम के दौरान 21 नवंबर को पुरुलिया जाकर सामाजिक संगठनों से मिलने की घोषणा की थी। बाद में प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री के दौरे पर संशय की स्थिति बनी थी।