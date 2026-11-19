जागरण संवाददाता विधाननगर। सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई दोस्ती के नाम पर बागुईआटी की एक युवती से 2 लाख 57 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर बागुईआटी थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दुर्गापूजा से पहले 15 सितंबर को एक सोशल ऐप के माध्यम से युवती की पहचान एक युवक से हुई थी। आरोपी ने खुद को ब्रिटेन का निवासी बताया और दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत व दोस्ती हो गई। कुछ दिन पहले युवक ने युवती को झांसा दिया कि उसने ब्रिटेन से उसके लिए महंगा उपहार भेजा है, जो दिल्ली में कस्टम क्लियरेंस के कारण अटका हुआ है।