जागरण संवाददाता, बैरकपुर। नेपाल में 26 अगस्त को आयी आपदा के बाद लापता हुई पत्नी शर्मिष्ठा भौमिक रॉय को मृत घोषित किए जाने पर शुभ्रांशु ने नेपाल सरकार को ई-मेल भेजकर जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर किन तथ्यों और सबूतों के आधार पर उनकी पत्नी समेत 32 लापता लोगों को मृतकों की सूची में शामिल किया गया है।

शुभ्रांशु के मुताबिक, लापता लोगों की तलाश में अब तक क्या कार्रवाई हुई, उनका अंतिम लोकेशन कहां मिला और किसी का शव या अवशेष बरामद हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई है। शुभ्रांशु ने मांगे सबूत शुभ्रांशु ने अंतिम लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, बस नंबर और निजी सामान की बरामदगी से संबंधित जानकारी भी मांगी है। गौरतलब है कि 26 अगस्त को कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा के गिरोंग पोर्ट इलाके से शर्मिष्ठा समेत 32 लोग लापता हो गए थे। हाल ही में नेपाल सरकार की ओर से जारी सूची में शर्मिष्ठा का नाम 178वें नंबर पर दर्ज किया गया है।