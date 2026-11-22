जागरण संवाददाता, खड़दह। खड़दह के रोहड़ा थाना अंतर्गत मोरलपाड़ा इलाके में बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के एक एटीएम को निशाना बनाकर 16 लाख 97 हजार रुपये लूट लिए।

आरोप है कि बदमाशों ने रात के अंधेरे में एटीएम तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मशीन में आग भी लगा दी और एटीएम का शटर गिराकर मौके से फरार हो गए।

ATM मशीन लूटकर लगाई आग

जानकारी के अनुसार, काफी देर तक एटीएम का शटर बंद रहने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने रहड़ा थाने की पुलिस को सूचना दी।

खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान एटीएम मशीन टूटी हुई मिली। साथ ही मशीन में आग लगाए जाने के निशान भी मिले।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने एटीएम से 16 लाख 97 हजार रुपये लूटे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

रोहड़ा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात में कितने बदमाश शामिल थे और वे किस रास्ते से फरार हुए।

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