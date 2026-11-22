राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति को लेकर अदाणी समूह की कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है।

राज्य की बिजली वितरण कंपनी पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को अगले 25 वर्षों तक अदाणी समूह की अनुषंगी कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली मिलेगी।

हालांकि, फिलहाल 1750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी हुआ है। इसमें अतिरिक्त 750 मेगावाट का विकल्प (ग्रीन शू ऑप्शन) भी शामिल है। इस विकल्प का इस्तेमाल होने पर कुल अनुबंधित क्षमता 2500 मेगावाट हो जाएगी।

अदाणी ग्रुप ने की घोषणा अदाणी एनर्जी साल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। पीटीएसएल ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और ई-रिवर्स नीलामी के जरिये यह ठेका हासिल किया है। यह समझौता चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति (आरई-आरटीसी) के लिए है। यानी केवल सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, बल्कि बैटरी भंडारण की मदद से जरूरत के मुताबिक लगातार बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।

30 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्यता पूरी करने में मिलेगी मदद राज्य के बिजली विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, इस समझौते से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को नवीकरणीय ऊर्जा खपत संबंधी अनिवार्यता (आरसीओ) पूरी करने में मदद मिलेगी। फिलहाल कंपनी के लिए कुल बिजली आपूर्ति में 30 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा शामिल करना जरूरी है।