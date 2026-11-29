जागरण संवाददाता, बारासात। उत्तर 24 परगना के गुमा स्थित नित्यानंद पल्ली इलाके में रविवार को तारकनाथ इंटीरियर्स के फर्नीचर शोरूम सह कारखाने में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में शोरूम का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि रविवार को कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई।