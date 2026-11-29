जागरण संवाददाता, बैरकपुर। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले रविवार को बरानगर डनलप स्थित ओंकारनाथ मठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से दक्षिण भारत के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी अब इस बात को समझ चुके हैं।

आठवले ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर स्टालिन के मन में यह गलतफहमी पैदा की थी कि परिसीमन से दक्षिण भारत को नुकसान होगा। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत के बाद यह भ्रम दूर हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टालिन अब एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों से उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों क्षेत्रों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उन्हें विश्वास है कि संसद में दो-तिहाई बहुमत से ये विधेयक पारित होंगे और महिलाओं को उनका उचित अधिकार मिलेगा।