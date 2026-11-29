राज्य ब्यूरो, रांची। परिसीमन विधेयक पर झामुमो के लोकसभा एवं राज्यसभा के तीन-तीन सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। इससे कांग्रेसियों का धड़कन बढ़ गया है। झामुमो विधेयक का समर्थन करेगा अथवा विरोध, अभी तक पार्टी ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। इतना जरूर है कि लोकसभा और विधानसभा की आरक्षित सीटें आनुपातिक तौर पर बढ़ाने की बात पर झामुमो कायम है।

एनडीए और आइएनडीआइए गठबंधन के भीतर चल रही गतिविधियों पर भी झामुमो के शीर्ष नेतृत्व की पैनी नजर है। परिसीमन विधेयक पेश होने के बाद झामुमो का रूख दिख सकता है। झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को दिल्ली गए सांसदों के साथ कई बार संवाद किया। वहां के हालात को समझने की कोशिश की। राजनीतिक क्षेत्र के अपने करीबी मित्रों से भी झामुमो अध्यक्ष राजनीतिक हालात की थाह लेने की कवायद में लगे रहे।