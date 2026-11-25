जागरण संवाददाता, विधाननगर। लेकटाउन थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात नाका चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए फेंसिडिल की 25 पेटियां जब्त की हैं। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक टाटा एस वाहन को भी जब्त किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंगलवार रात लेकटाउन थाना क्षेत्र के तेलतला, यशोर रोड पर नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध टाटा एस वाहन को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान वाहन से फेंसिडिल की 25 पेटियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने वाहन में सवार चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।