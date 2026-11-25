डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बढ़े तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा और पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्याओं का बदला लिया जाएगा।

दरअसल, बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह क यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब शेख हसीना को 16 दिसंबर को बांग्लादेश जाने की खबरें सामने आई है। अवामी लीग ने शेख हसीना को वापस ले जाने के लिए बांग्लादेश सरकार से विमान की मांग की है, जिसको लेकर बांग्लादेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उन्हें केवल एक कैदी की तरह हथकड़ी लगाकर ही वापस लाया जा सकता है।

16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा, 'हम 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे। अब बहुत हो चुका, बांग्लादेश को लेकर अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की गई है, हम उसका बदला जरूर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।'