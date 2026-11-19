जागरण संवाददाता, पानीहाटी। पानीहाटी में पिछले रविवार को भाजपा कार्यकर्ता अरूप साहा की हत्या के मामले में गुरुवार को राहुल सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम घटनास्थल पर पहुंची।

टीम के सदस्यों ने सबसे पहले मृतक अरूप साहा के स्वजन से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली।

थाने पहुंची टीम

इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम खड़दह थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट ली। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस से बातचीत के बाद टीम ने जिला पार्टी कार्यालय में बैठक शुरू की। इस दौरान भाजपा के आपसी विवाद से जुड़े दोनों गुटों के नेताओं से भी चर्चा की जाएगी।