जागरण संवाददाता, बारासात। उत्तर 24 परगना के लोगों के लिए जेशोर रोड को लेकर बड़ी खुशखबरी है। बारासात से पेट्रापोल सीमा तक करीब 75 किलोमीटर लंबे जेशोर रोड को चार लेन का बनाने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

सड़क के चौड़ीकरण से न केवल आम यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि भारत-बांग्लादेश के बीच सड़क संपर्क और व्यापार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

परियोजना को लेकर राज्य के मंत्री अशोक कीर्तनिया ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि जेशोर रोड का विस्तार एक युगांतरकारी निर्णय है और विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

साथ ही उन्होंने सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को जमीन अधिग्रहण की संभावनाओं को देखते हुए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी है।

जाम से मिलेगी राहत, घटेगा सफर का समय

वर्तमान में एयरपोर्ट से मध्यमग्राम, बारासात, अशोकनगर, हाबरा और बनगांव होते हुए पेट्रापोल तक जाने वाले जेशोर रोड पर कई जगह सड़क संकरी है। हाबरा और अशोकनगर में रेलवे क्रासिंग के कारण अक्सर लंबा जाम लगता है। इससे यात्रियों के साथ मालवाहक वाहनों और एंबुलेंस को भी परेशानी होती है।