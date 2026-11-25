जागरण संवाददाता, बशीरहाट। हिंगलगंज की भाजपा विधायक रेखा पात्र की तबीयत में अब काफी सुधार है। वह धीरे-धीरे बातचीत कर रही हैं। मुकुंदपुर स्थित निजी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे लोगों के सवालों का उन्होंने इशारों में जवाब भी दिए।

उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे की वजह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच उनकी बड़ी बहन रेबा नस्कर ने मामले में साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमेशा साथ रहती हैं बहन रेबा ने कहा कि वह हमेशा रेखा के साथ रहती हैं, इसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह घटना कैसे हुई। घर में कभी घास मारने वाला कीटनाशक रखा हुआ उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने आशंका जताई कि रेखा के स्पष्टवादी स्वभाव और बेबाक बयानों से नाराज होकर कोई उनके खिलाफ साजिश कर सकता है। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

ससुर ने लगाया दूरी बनाने का आरोप दूसरी ओर, संदेशखाली के पात्रपाड़ा में रेखा के ससुर धीरेन पात्र ने आरोप लगाया कि विधायक बनने के बाद रेखा ने परिवार से दूरी बना ली। उन्होंने दावा किया कि रेखा के पति संदीप के साथ भी मारपीट कराई गई थी। रेखा की सास अनुपमा ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से रेखा ने परिवार की कोई सुध नहीं ली।

पति ने पूरे मामले पर जताई अनभिज्ञता पति संदीप ने भी कहा था कि इस पूरे मामले से वे अनभिज्ञ हैं। हालांकि बशीरहाट पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की है इस क्रम में दो लोगों से पूछताछ भी की गई है।