राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने करीब छह साल बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह बताई है। उनका दावा है कि पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की सलाह पर उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था।

शुभेंदु ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सलाह दी थी कि यदि खुद के दम पर आगे बढ़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहिए। मंगलवार शाम एक प्रमुख अंग्रेजी आर्थिक समाचार पत्र द्वारा यहां आयोजित ‘बंगाल एसेंड्स’ सम्मेलन में शुभेंदु ने कहा कि प्रणब मुखर्जी उनके असली सलाहकार और अभिभावक थे।

टीएमसी बुआ भतीजे की पार्टी उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पिसी-भाइपो (बुआ- भतीजे) की पार्टी है। काफी हद तक एक निजी कंपनी की तरह है। मैं वहां कार्यकर्ता बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए बाहर निकल आया। प्रणव के सवाल से बदली शुभेंदु की राह शुभेंदु के मुताबिक, प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वह उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन गए थे। उस समय ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी भी वहां पहुंच गए थे। शुभेंदु ने बताया कि उस मुलाकात में प्रणब मुखर्जी ने उनसे पूछा था कि आगे क्या करने की सोच रहे हैं।

उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी ने मुझसे कहा कि यदि कार्यकर्ता के रूप में रहना है तो इसके (भतीजे) साथ रहो और यदि अपने दम पर आगे बढ़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहो। उनकी सलाह बिल्कुल स्पष्ट थी। शुभेंदु ने यह भी कहा कि इस विषय पर अधिक कुछ कहने से विवाद हो सकता है।

16 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने छोड़ी थी तृणमूल उल्लेखनीय है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ने के साथ 16 दिसंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।