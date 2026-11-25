डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारत में लोगों के पेमेंट का तरीका बदल रहा है। भुगतान के तरीकों में बदलाव एटीएम निकासी और क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च से पता चलता है।

अक्टूबर 2026 में भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च ATM से निकाले गए कैश से अधिक हो गया। यह भुगतान के तरीकों में आए एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। इसकी वजह महीने का कार्ड खर्च बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया, जबकि एटीएम (ATM) से निकाली गई नकदी घटकर 2.3 लाख करोड़ रुपये रह गई।

बदल रहे हालात पेमेंट के तरीकों में ये बदलाव काफी अहम है, क्योंकि नवंबर 2019 में ATM से निकाली गई नकदी, क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च की तुलना में लगभग पांच गुना थी। पिछले सात वर्षों में ATM से निकाली गई नकदी और क्रेडिट कार्ड खर्च का अनुपात लगातार कम हुआ है। नवंबर 2019 में यह 470 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में घटकर 95.1 प्रतिशत रह गया।

कोविड लॉकडाउन के वक्त बढ़ गया अंतर कोविड लॉकडाउन के दौरान भुगतान के इन दोनों तरीकों के बीच का अंतर और बढ़ गया था। अप्रैल 2020 में, ATM से निकाली गई नकदी क्रेडिट कार्ड खर्च की तुलना में 6.2 गुना थी, जो इस अवधि का सबसे ज्यादा अनुपात है।

हालात के हिसाब से बदलते रहे पेमेंट मोड महामारी के दौरान लोगों द्वारा नकदी निकालने की होड़ के कारण ATM से निकाली गई राशि बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि लॉकडाउन की वजह से क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च घटकर 20,765 करोड़ रुपये रह गया था।