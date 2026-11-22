डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी-विवाह या त्योहारों के मौके पर अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। कभी-कभी रेट डबल हो जाते हैं तो कभी लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है।

हवाई किराया डबल या ट्रिपल होने की वजह लोग पर्व-त्योहार के साथ सुख दुख में भी आने जाने से हिचकते हैं। अभी हाल की बात करें तो छठ के वक्त दिल्ली से बिहार का किराया जो अमूमन 6000 से 7000 के बीच रहता है वो बढ़कर 15000 से 25000 के बीच पहुंच गया था।

किराया बढ़ने से यात्री परेशान हवाई यात्री तमन्ना(बदला हुआ नाम ) अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। उनका कहना है कि किराया इतना ज्यादा होने की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं रिया की दादी जो 97 साल पूरे कर चुकी हैं उनके जन्मदिन पर नहीं जा पाएंगी क्योंकि उनकी भी परेशानी वहीं है किराये में असामान्य वृद्धि। इस वजह से उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए समारोह में हिस्सा लिया।

दीवाली और छठ में हुई ज्यादा परेशानी टीओआई की खबर के मुताबिक काव्या भी घर नहीं जा सकीं उन्होंने अपनी भतीजी के जन्म पर परिवार के जश्न को दूर से ही देखा। हजारों किलोमीटर दूर घर पर जब वसंत के चाचा का निधन हुआ, तो वह चुपचाप शोक में डूबा रहा। इस साल हवाई जहाजों के किराए में काफी सामान्य वृद्धि देखी गई है। खास कर दीवाली और छठ के वक्त लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। वहीं दिल्ली में काम करने वाली एक और महिला ने कहा कि वो दुर्गा पूजा के वक्त कोलकाता नहीं जा सकी इसकी वजह उन्होंने किराए में अप्रत्याशित वृद्धि बताया।