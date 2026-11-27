राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची से नाम छूटने को लेकर बनी चिंता के बीच चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की नई समयसारिणी घोषित कर दी है। इसके तहत संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 15 दिसंबर को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम सूची आठ फरवरी 2027 को जारी की जाएगी।

आयोग इससे पहले भी दो बार सूची प्रकाशन की तारीख में बदलाव कर चुका है। नई समयसारिणी से प्रक्रिया को लेकर बना असमंजस दूर होने की उम्मीद है। SIR में नाम जुड़वाने का मौका आयोग के अनुसार, तीन दिसंबर तक सभी मतदान केंद्रों का परिसीमन और संबंधित पुनर्व्यवस्था पूरी करनी होगी। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद 14 जनवरी तक नाम जुड़वाने, हटाने और विवरणों में सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनके निपटारे की अंतिम तारीख एक फरवरी तय की गई है।

19 दिसंबर से ड्राफ्ट सूची के विवरणों का सत्यापन भी शुरू होगा। विसंगति मिलने पर बीएलओ को संबंधित मतदाता के घर जाकर वास्तविक जानकारी की जांच करनी होगी। आयोग ने नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और तस्वीर में त्रुटियां दूर करने का निर्देश दिया है। केवल स्वचालित पहचान प्रणाली के आधार पर सूची में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक मामले में निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया अपनानी होगी।