राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के विकास भवन में शिक्षकों की आवाजाही पर राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती कर दी है।

विभाग ने नई निर्देशिका जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति या आवेदक को सरकारी फाइल का नंबर, उसकी आवाजाही अथवा वर्तमान स्थिति (स्टेटस) की जानकारी सीधे नहीं देंगे।

ऐसी जानकारी केवल निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस फैसले को सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता और विभागीय अनुशासन बनाए रखने की पहल बताया गया है। हालांकि, इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है।