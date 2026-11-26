जागरण संवाददाता, कोलकाता। चक्रवाती तूफान का असर खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में उत्तरी हवाओं ने दस्तक दे दी है, जिससे कोलकाता समेत पूरे राज्य में ठंड का अहसास तेजी से बढ़ गया है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार सुबह शहर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की गई।

बीते दो दिनों में कोलकाता का पारा कुल 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। इसके कारण बुधवार की तरह गुरुवार भी सुबह से ही लोगों को अच्छी-खासी ठंड महसूस हो रही है। क्या यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन है? अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। यह नवंबर महीने और इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन है। इससे पहले मंगलवार को न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री के आसपास था, जो बुधवार को गिरकर 19.4 डिग्री पर आया और गुरुवार को 17.4 डिग्री तक पहुंच गया। दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3.8 डिग्री नीचे गिरकर 25.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया