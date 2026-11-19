जागरण संवाददाता, कोलकाता। राज्य के 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के पुराने रसोई उपकरण बदलने के स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर अब विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को यह मामला सामने आने के बाद बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति ने सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई।

समिति ने आपत्ति जताते हुए इसे सरकारी धन की बर्बादी करार दिया है। संगठन का कहना है कि जब मिड-डे मील की जिम्मेदारी निजी संस्था को सौंपी जा रही है, तो सरकार द्वारा उपकरणों की खरीद का कोई औचित्य नहीं है।

जिम्मेदारी दूसरी संस्था को, तो खरीद क्यों कर रही सरकार? बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सभी छात्रों के मिड-डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन की सहयोगी संस्था अन्नामृत फाउंडेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे में यदि रसोई के उपकरण खरीदने ही हैं, तो यह खर्च जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था को उठाना चाहिए।