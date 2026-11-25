जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार, राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक विशेष 'ऑनलाइन कैनवा एजुकेशन सेशन' आयोजित किया जा रहा है।

कक्षा में एआई तकनीक के उपयोग पर जोर

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अपनी कक्षा के शिक्षण कार्य (क्लासरूम टीचिंग) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक को शामिल करने के लिए सक्षम बनाना है।

यह ऑनलाइन वेब सेशन आगामी 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 'नॉलेज कैप्सूल' के सहयोग से किया जा रहा है, जिसकी प्रतिलिपि संस्था के सह-संस्थापक आदित्य पोद्दार को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।