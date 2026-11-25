कोलकाता: न्यूटाउन में बेसमेंट के गैरेज में भीषण आग, तीन कारें व पांच बाइक जलीं
कोलकाता के राजारहाट-न्यूटाउन स्थित हैप्पी गार्डन आवासन के बेसमेंट पार्किंग में आग लगने से तीन कारें और पांच मोटरसाइकिलें जल गईं।
HighLights
हैप्पी गार्डन आवासन के बेसमेंट में लगी भीषण आग।
आग में तीन कारें और पांच मोटरसाइकिलें जलकर क्षतिग्रस्त।
अवैध गैरेज को लेकर पुलिस ने एक निवासी को हिरासत में लिया।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। राजारहाट-न्यूटाउन स्थित हैप्पी गार्डन आवासन के बेसमेंट पार्किंग में मंगलवार की देर रात आग लगने से तीन कारें और पांच मोटरसाइकिलें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं।
आग लगने की ये घटना रात करीब साढ़े नौ बजे के करीब हुई। आग लगते ही बेसमेंट में घना काला धुआं फैल गया, जिससे पूरे आवासन में अफरा-तफरी मच गई। दहशत में लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए।
शार्ट सर्किट के कारण लगी आग
प्रारंभिक अनुमान है कि गैरेज में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी। हालांकि, आवासन के सुरक्षा गार्डों और निवासियों की तत्परता से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। आवासन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जली हुई गाड़ियों में आवासन समिति के कोषाध्यक्ष की कार भी शामिल है।
अवैध गैरेज पर उठे सवाल
इस घटना के बाद बेसमेंट पार्किंग में कथित रूप से अवैध गैरेज बनाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि जिस स्थान का इस्तेमाल सामान्य पार्किंग के लिए होना चाहिए था, वहां गैरेज कैसे बनाया गया। इस मामले में विधाननगर पुलिस ने एक आवासीय को हिरासत में लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।