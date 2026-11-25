जागरण संवाददाता, कोलकाता। राजारहाट-न्यूटाउन स्थित हैप्पी गार्डन आवासन के बेसमेंट पार्किंग में मंगलवार की देर रात आग लगने से तीन कारें और पांच मोटरसाइकिलें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं।

आग लगने की ये घटना रात करीब साढ़े नौ बजे के करीब हुई। आग लगते ही बेसमेंट में घना काला धुआं फैल गया, जिससे पूरे आवासन में अफरा-तफरी मच गई। दहशत में लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए।

शार्ट सर्किट के कारण लगी आग

प्रारंभिक अनुमान है कि गैरेज में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी। हालांकि, आवासन के सुरक्षा गार्डों और निवासियों की तत्परता से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। आवासन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जली हुई गाड़ियों में आवासन समिति के कोषाध्यक्ष की कार भी शामिल है।