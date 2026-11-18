जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा प्रभाग ने 18 नवंबर को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक सत्र 2027 से राज्य के 3,199 प्राथमिक स्कूलों में पांचवीं कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप लिए गए इस फैसले से लाखों छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

बच्चों को नजदीकी स्कूलों में मिलेगी आगे की पढ़ाई की सुविधा

इस महत्वपूर्ण निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा का विस्तार करना और छात्रों को उनके घर के नजदीक स्थित स्कूलों में ही पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखने का अवसर देना है।