राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में ईसाई मिशनरी संस्थानों को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बुधवार को एक बार फिर मतांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी या भाजपा की ईसाई समुदाय अथवा पादरियों से कोई दुश्मनी नहीं है। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है और हालिया चुनाव में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी पार्टी को वोट दिया है।

पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शमिक ने कहा कि ईसाई परिवार भी भाजपा परिवार का हिस्सा हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी को इस भूमि पर रहने और मिलकर काम करने का अधिकार है, लेकिन बंगाल में मतांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मिशनरी संस्थानों को लेकर पहले दिए गए उनके बयान समाज के हित में थे और उन्हें अपनी टिप्पणियों पर कोई पछतावा नहीं है। जबरन मतांतरण पर आपत्ति, किसी समुदाय से दुश्मनी नहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें किसी पादरी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि, जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे के नाम पर पहले से पीड़ित लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों शमिक ने ईसाई मिशनरी संस्थानों को जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अपने ताजा बयान में भी उन्होंने इसी रुख को दोहराया है।