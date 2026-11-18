जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी तबादला आदेश में सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट से लेकर दार्जिलिंग पहाड़ के कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारियों को बदल दिया गया है।

मिरिक, दार्जिलिंग सदर और कुर्सियांग थाने को नए प्रभारी मिले हैं। वहीं, सिलीगुड़ी थाने के आइसी का भी तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल से उत्तर बंगाल के पुलिस महकमे में नई जिम्मेदारियों के साथ नई टीम की तैनाती हुई है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से 18 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, सिलीगुड़ी थाने के वर्तमान आइसी प्रवीर दत्ता को इस्लामपुर पुलिस जिले में एमपीबी भेजा गया है। उनकी जगह पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात जयदीप घोष को सिलीगुड़ी थाने का नया आइसी बनाया गया है।