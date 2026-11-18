जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में तीसरे चरण की परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की नई अधिसूचना के मुताबिक, प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए यह मूल्यांकन प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी।

राज्यभर के सभी प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर बेसिक स्कूलों और 'शिशु शिक्षा केंद्रों' में यह परीक्षाएं तय समय-सीमा के भीतर सख्ती से पूरी कराई जाएंगी, ताकि अकादमिक सत्र की मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर संपन्न हो सके। प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक के छात्र शामिल इस तीसरे चरण के मूल्यांकन में प्री-प्राइमरी के नन्हे बच्चों से लेकर कक्षा 1, 2, 3, 4 और कक्षा 5 तक के सभी प्राथमिक छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण अधिसूचना को राज्य के सभी जिलों की 'डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल' (डीपीएससी) और उनके अध्यक्षों को भेज दिया है, ताकि निर्देश तत्काल संबंधित स्कूलों तक पहुंच सकें।