बंगाल: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 17 IPS अधिकारियों समेत 23 अफसरों के तबादले

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गा पूजा और आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले बंगाल सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (डब्ल्यूबीपीएस) के कुल 23 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 17 आईपीएस और छह डब्ल्यूबीपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें इधर से उधर किया गया है।

राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई, जिसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया। इसमें कोलकाता पुलिस के साथ राज्य की खुफिया शाखा (आईबी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ), सीआईडी तथा विभिन्न पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने इन तबादलों को जनसेवा के हित में किया गया प्रशासनिक कदम बताया है।

एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुधीर कुमार नीलकंठम को कोलकाता पुलिस का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह वरिष्ठ आइपीएस देवेंद्र प्रकाश सिंह (डीपी सिंह) की जगह लेंगे। वहीं, कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त डीपी सिंह को उत्तर बंगाल में खुफिया शाखा (आईबी) का आइजी बनाया गया है।

खुफिया शाखा के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) भोलानाथ पांडेय को कोलकाता पुलिस का संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक) नियुक्त किया गया है। वह सूर्य प्रताप यादव की जगह लेंगे। यादव को राज्य खुफिया शाखा में डीआईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीआईजी सुखेंदु हीरा को भी कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (सुरक्षा) बनाया गया है।