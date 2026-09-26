बंगाल: पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में पहली बार GeM कार्यशाला का आयोजन, 250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हुए शामिल

जागरण संवाददाता, कोलकाता। सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने पहली बार जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) कार्यशाला आयोजित की।

सियालदह मंडल द्वारा शुक्रवार को एक बयान में बताया गया कि इसमें अधिकारियों- कर्मचारियों को जेम 4.0 प्लेटफार्म की नई सुविधाओं और खरीद प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

नई दिल्ली से आए जेम के निदेशक अनुज कुमार और सयंतन राय ने विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में सियालदह सहित पूर्व रेलवे के अन्य मंडलों, कार्यशालाओं व मुख्यालय के 250 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

विशेषज्ञों ने पोर्टल के इस्तेमाल, खरीद और विक्रेताओं के बिल भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान बताए। यह कार्यशाला सियालदह के वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक आशीष कुमार मित्रा के नेतृत्व और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।