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बंगाल: पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में पहली बार GeM कार्यशाला का आयोजन, 250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हुए शामिल

By Jagran News Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 03:39 PM (IST)

पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पहली बार GeM कार्यशाला का आयोजन किया।

पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में पहली बार GeM कार्यशाला का आयोजन

पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में पहली बार GeM कार्यशाला का आयोजन

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जागरण संवाददाता, कोलकाता। सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने पहली बार जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) कार्यशाला आयोजित की।

सियालदह मंडल द्वारा शुक्रवार को एक बयान में बताया गया कि इसमें अधिकारियों- कर्मचारियों को जेम 4.0 प्लेटफार्म की नई सुविधाओं और खरीद प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

नई दिल्ली से आए जेम के निदेशक अनुज कुमार और सयंतन राय ने विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में सियालदह सहित पूर्व रेलवे के अन्य मंडलों, कार्यशालाओं व मुख्यालय के 250 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

विशेषज्ञों ने पोर्टल के इस्तेमाल, खरीद और विक्रेताओं के बिल भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान बताए। यह कार्यशाला सियालदह के वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक आशीष कुमार मित्रा के नेतृत्व और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

Indian railways GeM workshop

तकनीकी समस्याओं के समाधान की भी दी जानकारी

कार्यशाला में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के दौरान रेलवे के खरीदारों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं और विक्रेताओं के बिलों के भुगतान की प्रक्रिया पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

जेम विशेषज्ञों ने तकनीकी समस्याओं से बचते हुए भुगतान प्रक्रिया पूरी करने और पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल के तरीकों को सरल एवं व्यावहारिक रूप में समझाया।

प्रतिभागियों की तकनीकी और परिचालन संबंधी शंकाओं का भी समाधान किया गया। सियालदह मंडल के डीआरएम राजीव सक्सेना ने कहा कि जेम से सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम होगी।

कार्यशाला का उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं को अपडेटेड प्रणाली से परिचित कराना और जेम के व्यापक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इससे खरीद प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुगम होगी।

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