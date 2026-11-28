जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल समग्र शिक्षा मिशन ने राज्य के पैरा-शिक्षकों के मासिक मानदेय को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए इस निर्देश के अनुसार, अब पैरा-शिक्षकों को वेतन पाने से पहले अपने कर्तव्यों के पालन और नियमित उपस्थिति का प्रमाण देना होगा।

प्रधानाध्यापक को देना होगा रिपोर्ट

नई अधिसूचना के मुताबिक, मासिक मानदेय का दावा जमा करने से पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह पुष्टि करनी होगी कि शिक्षक नियमित स्कूल आ रहे हैं। इसके अलावा, छात्रों का हाल जानने के लिए उनके घर जाना, पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं देना, शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना और अन्य सभी सौंपे गए कार्यों के निष्पादन का सत्यापन भी अनिवार्य होगा।